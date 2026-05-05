Feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Mustafa Kemal Paşa mahallesi üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen motosikletin çarpıştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa mahallesi Rasim Ergene caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden çarşı merkezi yönüne giden C.Ö. yönetimindeki otomobil, İlyasbey caddesine dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen S.U. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü S.U. yola savrularak yaralandı.

Sağlık ekipleri anında müdahale etti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

