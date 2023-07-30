Son dakika haberi! Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabından, yaptığı "kim vurduya gittikkk, döneceğiz" paylaşımı dikkat çekti. Konuyla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi. Tepkilerin odağındaki olayın nedeninin ise alacak verecekten kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...