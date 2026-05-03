Sarıyer’de hastane yangını: Acil servis dumanlar altında kaldı

Sarıyer'de bulunan Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Hastanenin acil bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanlar servis koridorlarını kaplarken, hastane personeli ve güvenlik ekipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Hastalar hızla tahliye edildi

Yangının çıktığı bölümdeki yoğun duman nedeniyle, acil serviste tedavi gören hastalar hızla tahliye edilerek hastanenin diğer güvenli bölümlerine veya çevre hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında herhangi bir panik yaşanmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye müdahale etti

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın diğer bölümlere sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitine başlandı.