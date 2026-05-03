Şişli’deki feci kazada kahreden son: Mısırlı turist yaşam mücadelesini kaybetti!

İstanbul Şişli'nin Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Nil S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine şiddetle çarptı.

Hastanede bir haftalık zorlu süreç

Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan direk, o sırada caddeden karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy'nin üzerine devrildi. Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürülen talihsiz kadın, acilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mücadeleyi kaybetti

Hastaneye ulaştırıldığında bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği saptanan Hegazy, yoğun bakım servisinde tam bir hafta boyunca yaşama tutunmaya çalıştı. Ancak doktorların tüm çabasına ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen, talihsiz turist kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti.