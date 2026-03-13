Erdoğan'dan İlber Ortaylı taziye mesajı: "Derin üzüntü duydum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Ortaylı'yı entelektüel kişiliği ve akademik çalışmalarıyla milletin saygısını kazanmış çok değerli bir isim olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."