Silivri Belediyesi'ne ''Yolsuzluk'' operasyonu - İlk görüntüler
CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte gerçekleştirilen 'Yolsuzluk'' operasyondan ilk görüntüler.
SİLİVRİ BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK OPERASYONU: BAŞKAN BALCIOĞLU GÖZALTINDA!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
17 Kişi Gözaltında
Operasyon neticesinde, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki gerekli işlemlerin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel