Ekrem İmamoğlu İstanbul'da PKK'nın siyasi ayağı DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat verdi. Kandil'in İmamoğlu'na alan açmak için Başak Demirtaş'a el çektirmesi sonrası aday yapılan Meral Danış Beştaş ise günlerdir ortalıkta gözükmüyor. Beştaş, İstanbul dışında göstermelik seçim çalışmaları yaparak İmamoğlu'nun ayağına dolanmıyor. HDP/DEM'li Azad Barış da açık açık "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" dedi.