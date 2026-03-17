'Dur' ihtarına uymadı paketlerle yakalandı: Motosikletten 8.5 kilo uyuşturucu çıktı

Yarım Milyonluk Sevkiyat Polise Takıldı

Sarıyer'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan Emre Ç., kısa sürede yakalandı. Motosikletin sepetinde yapılan aramada piyasa değeri 500 bin TL olan 8.5 kilogram marihuana ele geçirildi.

"15 Yıl Yattım, 15 Yıl Daha Yatarım"

14 suç kaydı bulunan ve daha önce "Kasten Öldürme" suçundan 13 yıl hapis yatan Emre Ç.'nin polise verdiği ilk ifade şoke etti. "15 yıl yattım, 15 yıl daha yatarım" diyen zehir taciri, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.