Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanık beyanları, silinen kamera kayıtlarının geri getirilmesi ve daraltılmış baz sinyali çalışmalarıyla hız kazanan süreçte yeni bir eşik geçildi. İçişleri Bakanlığı, halen müfettişlik görevini yürüten eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, devam eden idari ve adli soruşturmanın selameti açısından açığa alındığını duyurdu.

İddialar Odak Noktasındaydı

Vali Sonel'in adı, soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Gökhan Ertok'un itiraflarıyla gündeme gelmişti. Ertok, Gülistan Doku'ya ait sim kartın adli makamlara teslim edilmek yerine, Vali Sonel tarafından kendisine otobüsle gönderildiğini ve veri akışı sağlandıktan sonra geri iade edildiğini öne sürmüştü. Ayrıca, daraltılmış baz alan çalışmalarında Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olay saati ve yerinde olduğunun tespiti, okları eski vali üzerine çevirmişti.

Müfettiş İncelemesi Derinleşiyor

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı ön rapor doğrultusunda alınan bu karar, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte görülüyor. Açığa alma kararıyla birlikte, Tuncay Sonel hakkındaki "görevi kötüye kullanma" ve "delilleri karartma" iddialarının daha kapsamlı şekilde inceleneceği belirtildi.

Doku Ailesinden İlk Tepki

Yıllardır adalet mücadelesi veren Gülistan Doku'nun ailesi, kararı "gecikmiş ama olumlu bir adım" olarak nitelendirdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli süreçte, açığa alınan eski valinin de önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulması bekleniyor.