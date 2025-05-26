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Diyarbakır’da hastane bahçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır'da hastane bahçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:31:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:40:23

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarına çarptı. Meydana gelen kazada Aygül Batmaz(45) hayatını kaybederken A.A. ise yaralandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarına çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki 21 AGD 230 plakalı otomobil, sürücü M.E.'nin(52) fren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmaz(45) ve A.A.'ya çarptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı.Yaralılardan Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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