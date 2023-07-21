Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ortak açıklamalarda bulundu.

"YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

Bakan Fidan "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.

"TÜRKİYE BARIŞIN VE KALKINMANIN GARANTİSİ"

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise açıklamasında "Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke olarak görüyoruz. Barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e saldırılara ilişkin, "İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.