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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasındaki liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz”

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasındaki liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz”
21.07.2023 23:41 - Son Güncelleme: 21.07.2023 23:42

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 17 Temmuz'da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken, "Dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duydukları yiyecekleri uygun fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için Türkiye'nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü bu işi rayına oturtması için tekrar üstlenmesini bekliyoruz" dedi.

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini eleştiren ve Ukrayna'nın insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Blinken, "Umarım dünya bunu izliyordur ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için gıdayı nasıl alaycı bir şekilde manipüle ettiğini görüyordur" ifadelerini kullandı.

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