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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da! Gündeme dair önemli açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da! Gündeme dair önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:27:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyaretinde mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsrail'in Gazze zulmü hakkında "Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı iki devletli çözümdür. İsrail barışa zorlanmalıdır" dedi. Öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğü hakkında yaptığı açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir hamleyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. PKK'ya karşı net tavrı yineleyen Bakan Fidan, "DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" dedi.

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