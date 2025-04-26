Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı

Kameralar bantlandı, jammerlar devreye girdi... CHP'li İBB'yi sarsan yolsuzluk soruşturmasında yeni skandallar patlak verdi. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, kritik bir toplantı öncesi otelin güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı skandalının ardından sır bavullarda ne taşındığı merak konusu oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz konusu bavullarda jammer yani sinyal kesicinin bulunduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası akıllara şu soru geldi: Ekrem İmamoğlu ve ekibi sinyal kesici ile neyi gizlemeye çalıştı?