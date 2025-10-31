Dilara’nın ailesi yok oldu: “Deprem sandı, gerçeği bilmiyor!” | Bilir ailesinden yürek burkan hikâye

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina, iki gün önce sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak yaşayan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin babası Levent Bilir (44) ile anne Bilir de daha sonra enkazdan ölü olarak çıkarıldı.

Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise saatler süren çalışmaların ardından sağ olarak kurtarıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağ kolunda parçalı kırık olduğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.

"Deprem sandı, ailesinin öldüğünden haberi yok"

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut, Dilara'nın henüz ailesinin ölümünden habersiz olduğunu söyledi:

"4 kişiyi toprağa verdik, bir kişi hastanede. Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok, deprem sandı galiba. Ev almışlardı, iki ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı."

Eşyalara sınırlı giriş izni verildi

Enkaz alanında incelemeler sürerken, çevredeki 12 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, bölgedeki 45 ailenin 14.00-16.00 saatleri arasında acil eşyalarını almak için evlerine girebileceği duyuruldu.