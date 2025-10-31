Mardin’de freni patlayan kamyon faciaya yol açtı: 1 ölü

Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürerken, olay yerinde araçların kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kabininde sıkışan sürücü Sıraç Akay , olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Akay'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kaza, Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı DSİ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun freni patladı , sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, kontrol noktasında duran başka bir hafriyat kamyonuna hızla çarptı.