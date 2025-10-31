PODCAST CANLI YAYIN
Mardin’de freni patlayan kamyon faciaya yol açtı: 1 ölü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, kontrol noktasında duran başka bir kamyona çarptı. Kazada sürücü Sıraç Akay olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı DSİ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun freni patladı, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, kontrol noktasında duran başka bir hafriyat kamyonuna hızla çarptı.

Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kabininde sıkışan sürücü Sıraç Akay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Akay'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürerken, olay yerinde araçların kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

