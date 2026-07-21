Hisarcık'ta otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 00:31 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 00:34

Kavşakta çarpıştılar

Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta meydana geldi. İ.K. yönetimindeki otomobil ile çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Şarampole yuvarlandı

Çarpışmanın şiddetiyle İ.K. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü İ.K. ile araçta bulunan M.Y. ve A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.