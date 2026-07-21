Hisarcık'ta otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan araçtaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kavşakta çarpıştılar
Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta meydana geldi. İ.K. yönetimindeki otomobil ile çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Şarampole yuvarlandı
Çarpışmanın şiddetiyle İ.K. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücü İ.K. ile araçta bulunan M.Y. ve A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel