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Hisarcık'ta otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Hisarcık'ta otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan araçtaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta çarpıştılar

Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta meydana geldi. İ.K. yönetimindeki otomobil ile çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Şarampole yuvarlandı

Çarpışmanın şiddetiyle İ.K. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü İ.K. ile araçta bulunan M.Y. ve A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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