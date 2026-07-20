Seyhan'daki sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 23:40

Kanalda hareketsiz halde sürüklendi

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sualtı polisleri sevk edildi.

5 kilometre sonra sudan çıkarıldı

Ekipler olay yerine ulaştığında, akıntıya kapılan kişinin kanal içinde hızla ilerlediğini belirledi. Ceset, ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi'nde sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin 45 yaşındaki Aykut Şahinel'e ait olduğu tespit edildi.

Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Aykut Şahinel'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinel'in sulama kanalına nasıl düştüğü henüz öğrenilemezken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.