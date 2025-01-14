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Devlet Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
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Devlet Bahçeli���den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 11:29

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin Grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın tahrik dolu hamlelerine tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur." dedi. DEM Parti'nin son temaslarının memnuniyet verici olduğunu belirten Bahçeli PKK'nın silah bırakması gerektiğini belirterek, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz. Yalnızca yalnız mücadele edilir. " ifadelerini kullandı.

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