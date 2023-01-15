Davutoğlu'nun 'seçime gideriz' çıkışına Başkan Erdoğan'dan anayasalı cevap

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin "Geçtiğimiz günlerde altılı masadan biri bir televizyon programında 'Hepimiz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı da biz ne dersek onu yapacak' dedi. Spiker de 'Peki seçilen Cumhurbaşkanı sizin dediklerinizi yapmazsa ne olacak? diye sorduğunda 'Kriz çıkar, yeniden seçime gidilir' diye bir cevap verildi. İlk defa bir siyasetçi krizi vadederek oy istiyor. Açıkçası ben böyle bir siyasetçiye milletimizin tenezzül edeceğini zannetmiyorum." sözleri üzerine, "Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir." dedi.