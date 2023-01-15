Haberler Güncel Videoları Davutoğlu'nun 'seçime gideriz' çıkışına Başkan Erdoğan'dan anayasalı cevap

Davutoğlu'nun 'seçime gideriz' çıkışına Başkan Erdoğan'dan anayasalı cevap

Davutoğlu'nun 'seçime gideriz' çıkışına Başkan Erdoğan'dan anayasalı cevap
15.01.2023 22:12 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:31

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:17
Başkan Erdığan: "CHP ve İYİ...
Güncel 02:42
Başkan Erdoğan, CHP'li...
Güncel 04:55
Başkan Erdoğan, Rami...
Güncel 00:30
Kılıçdaroğlu'nun korumaları...
Güncel 03:24
MHP lideri Devlet Bahçeli'den...
Güncel 03:28
‘’Türkiye Yüzyılı destanını...
Güncel 00:53
MSB: Teröristler kazdıkları...
Güncel 03:27
MHP’nin Kızılcahamam kampı...
Güncel 02:41
Başaksehir'de polis ekiplerine...
Güncel 07:05
Başkan Erdoğan açılış öncesi...
Güncel 01:15
Ömer Çelik sosyal medya...
Güncel 11:43
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi:...

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin "Geçtiğimiz günlerde altılı masadan biri bir televizyon programında 'Hepimiz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı da biz ne dersek onu yapacak' dedi. Spiker de 'Peki seçilen Cumhurbaşkanı sizin dediklerinizi yapmazsa ne olacak? diye sorduğunda 'Kriz çıkar, yeniden seçime gidilir' diye bir cevap verildi. İlk defa bir siyasetçi krizi vadederek oy istiyor. Açıkçası ben böyle bir siyasetçiye milletimizin tenezzül edeceğini zannetmiyorum." sözleri üzerine, "Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA