Başkan Erdoğan Muğla Fethiye'de gerçekleştirilen gençlerle buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. "Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz." diyen Başkan Erdoğan, "Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan Davutoğlu'nun 'yeniden seçime gideriz' çıkışı hakkında da değerlendirme yapan Erdoğan, "Böyle bir şeyin kararı Meclis'ten çıkar. Bunlar siyaseti bilmiyorlar." dedi. İsveç'teki PKK rezaleti hakkındaki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, " Bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir." şeklinde konuştu.