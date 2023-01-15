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Başkan Erdoğan, "Yanan yerlere otel" iddiasına tepki gösterdi

Başkan Erdoğan, "Yanan yerlere otel" iddiasına tepki gösterdi
15.01.2023 22:05 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:29

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Maalesef bu muhalefetin her zamanki yalan politikası. Şimdi senin hemen arkanda Tarım ve Orman Bakanım var. Biz müteaddit defalar hep bunları söyledik. Bizim bütün derdimiz süratle bütün buralarda hemen köy evleriyse köy evlerini yapmak, normal konutlarsa bu konutları yapmak ve bir diğer taraftan da bire bin ağaçlandırmaya gitmek. Geçen hafta Manavgat'taydık. Kumluca'dan Manavgat'a geçtik. 450 kadar köy evini bitirdik. Bir 450 daha yapılıyor. Bunları sahiplerine teslim ettik. Hatta oradaki kardeşlerimizden bir tanesi 'Ben inanmıyordum ama siz bu kadar kısa zamanda bu konutları yaptınız ve bize teslim ettiniz' dedi

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