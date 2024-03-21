Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin var varlığı üzerinden yaptığı provokasyona noktayı koydu. "Belediye başkanı seçilir seçilmez bütün vergiyle ilgili ilişiğimi kestim. Benim artık ticaretle işim yok" diyen Altınok, " Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir. Eğer 600 dairelik tapuyu çıkarmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Aldığımız gayrimenkuller zamanında tarlaydı. Mal varlığımızı açıkladığımızda biz ada parseline kadar her şeyini açıkladık" dedi.