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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Mart 2024, 15:11 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024, 15:10

CHP'nin ittifak ortağı DEM'den İstanbul'un göbeğinde 'APO' mitingi!

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak çalışmaları yürütüp Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de ortak aday çıkarttığı DEM Parti Kandil'e selam durmaya, elebaşı Öcalan'a özgürlük istemeyip PKK'lı güzellemesi yapmaya devam ediyor. Durum öyle bir vaziyet aldı ki DEM Parti İstanbul'un göbeğinde APO mitingi yapacak kadar işi ileri götürdü. Yenikapı'daki 'nevruz' maskeli bölücü mitinginde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Van'da ise “biji serok Apo” sloganları atıldı ve teröristbaşı Öcalan propagandası yapıldı. Etkinlik alanında “Biji serok kürdistan" böğürtüleri yükseldi

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