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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Mart 2024, 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024, 12:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! Van'da kaçakçılık operasyonu: 88 kilogram külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda 88 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Van'da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen "AYAR-2" operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 8️⃣8️⃣ Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi❗️

❌Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2️⃣1️⃣5️⃣ Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu❗️

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız❗️

❌ Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde;
📌 Her biri 1 kg ağırlığında olan 24 AYAR 8️⃣8️⃣ adet kaçak altın ele geçirildi.

📌Operasyonda 1️⃣ şüpheli yakalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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