Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 110 bin kişi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Konya 31 Mart'ta rekor bir oyla yine tarih yazacaktır" dedi. CHP'nin DEM ile yürüttüğü kirli ittifaka dikkat çeken Erdoğan, "Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kandil'in işareti ile hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki para sayma görüntüleri de var idi. Erdoğan konuya ilişkin "Demet demet dolarları, euroları toplayıp paylaşıyorlar. Bunlara ülke teslim edilir mi?" şeklinde konuştu.