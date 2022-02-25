CHP’li Özgür Özel’in yalanını Ukrayna’dan canlı yayına katılan vatandaş çürüttü

CHP'nin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin kanalı Halk TV asılsız iddialarda bulundu. Özel, Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanmasını görmezden gelerek, "20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu. Özel'in 'Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarmadığı' iddiası yine canlı yayına katılan bir Türk vatandaşı tarafından yapılan açıklamayla çürütüldü.