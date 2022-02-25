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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması
25.02.2022 19:15 - Son Güncelleme: 25.02.2022 19:15

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de gündeme getirdi. Ukrayna makamları Rusya ile savaş halinde olduklarını belirterek Türkiye'den Montrö'nün 19. maddesi kapsamında Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kapatılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bu hususta resmi bir talepte bulunduğunu ifade ederken maddelerin gayet açık olduğunu ve bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin Montrö Antlaşması'nı tereddütsüz uygulayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki krizin "savaş" sayılıp sayılmamasına göre durumun farklılaşabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Gerektiğinde Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir."

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Çavuşoğlu, mevcut durumun bir savaş olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine de "Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak ve gelişmelere göre savaş gemilerinin geçişini sınırlandırabiliriz" dedi.

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