Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bu hususta resmi bir talepte bulunduğunu ifade ederken maddelerin gayet açık olduğunu ve bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin Montrö Antlaşması'nı tereddütsüz uygulayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki krizin "savaş" sayılıp sayılmamasına göre durumun farklılaşabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Gerektiğinde Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir."

KIYIDAŞ ÜLKENİN GEMİSİ KENDİ ÜSSÜNE DÖNEBİLİR

Çavuşoğlu, mevcut durumun bir savaş olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine de "Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak ve gelişmelere göre savaş gemilerinin geçişini sınırlandırabiliriz" dedi.