CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan skandal sözler: Rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın

Daha önce Peygamber Efendimiz ile ilgili hakaret içerikli paylaşımla imza atan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı yeni bir skandal söyleme imza attı. Geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda konuşan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın" ifadelerini kullandı.