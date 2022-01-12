CHP'li İBB'nin ihmalkarlığı engelli vatandaşa eziyet oldu: Ben artık çok yoruldum

İstanbullu vatandaşlar, İETT otobüslerinden metroya, metrobüsten tramvaya kadar her gün başka bir araç sorunuyla boğuşuyor.

Son dönemlerde ise toplu ulaşım duraklarındaki yürüyen bant, merdiven ve asansörlerin günlerce arızalı olması ve çalışmaması vatandaşları bezdirdi. Buna son örnek, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonunda yaşandı.

ENGELLİ VATANDAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

2012 senesinden bu yana engelli olduğunu ifade eden Hilal Demir isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, CHP yönetimindeki İBB'ye isyan etti.

Durakta yer alan iki asansörün de arızalı olduğunu belirten Demir, "Bu asansörü 24 Kasım'da Twitter'dan İBB'ye bildirdim. Diğer asansör bozuldu. Bu da Topkapı yönünün asansörü. Bunu da 7 Aralık'ta bildirdim. 7 Ocak'ta ikisinin fotoğrafını çekip tekrar İBB'ye bildirdim ama hala çözüme kavuşmuş hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

BU KADAR UZUN SÜREN BİR SORUN GÖRMEDİM

Yetkililerden mantıklı bir açıklama beklediğini ifade eden engelli vatandaş, "Bir asansörün tamiri neden bu kadar uzun sürüyor ben anlayamıyorum. Ben İstanbul'da 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. Asla bu kadar uzun süre bir asansörün bozuk kaldığına şahit olmadım. Ben artık çok yoruldum" diyerek sözlerini noktaladı.