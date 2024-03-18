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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 12:18 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 12:18

CHP'deki paradan kule skandalında soruşturma derinleşiyor! Canan Kaftancıoğlu ifade verecek mi?

CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Fatih Keleş ifade verdi. Dönemin İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da ifade vermesi bekleniyor. Kaftancıoğlu’nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” diyerek İmamoğlu'nu işaret ettiği öğrenildi.

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