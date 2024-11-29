CHP’de para sayma davası!

Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki paradan kulelerle ilgili 22 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma, 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Sanıklar, CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanı sanık Hüseyin Kalkan, eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın bu celse savunma yapmaları bekleniyordu ancak mazeret dilekçesi sunduğu görüldü. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.