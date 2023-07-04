Haberler Güncel Videoları CHP’de olaylar bitmiyor! Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na ‘net ol Ekrem arkandayız’ mesajı

CHP’de olaylar bitmiyor! Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na ‘net ol Ekrem arkandayız’ mesajı

CHP’de olaylar bitmiyor! Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na ‘net ol Ekrem arkandayız’ mesajı
04.07.2023 22:46 - Son Güncelleme: 04.07.2023 22:46

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28 Mayıs sonrası CHP'de sular durulmuyor. 'Değişim' isteyip manifesto yayınlayacak kadar ileri giden Ekrem İmamoğlu ile "Bu geminin kaptanı benim" veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. İmamoğlu'nun yaktığı değişim ateşine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den destek gecikmedi. Soyer, İstanbul'a 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına gelerek safını belli etti. Kılıçdaroğlu'na karşı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise İmamoğlu'na "Net ol arkandayız" mesajı verdi. CHP'de İstanbul, İzmir ve Bolu'nun başlattığı 'belediye' ihtilaline Bay Bay Kemal'in ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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