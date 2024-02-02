İzmir'de umduğunu bulamayan Ekremciler Çankaya için medyatik operasyona başladı. Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Halk TV'de İzmir'de Cemil Tugay'ın aday gösterilmesiyle patla veren krizin üzerinde tepinerek, "Çankaya'da yapılacak atama, yapılacak seçim ve tercih CHP'nin bundan sonraki güzergahını bizlere gösterecek. İzmir'deki olayları zaten sizler de dikkatle takip ediyorsunuz" yorumları yapıldı. İsmail Küçükkaya, "Bundan sonra Çankaya'daki aday adalarından kimin seçileceğini öğrendiğimiz gün biz Özgür Özel ile birlikte CHP'nin nereye doğru evrileceğini anlayacağız. Hem 31 Mart'ı hem de 1 Nisan sürecini oradan anlayacağız" dedi.