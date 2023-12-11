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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 13:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 13:14

CHP yandaşı Levent Gültekin'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında

CHP yandaşı Levent Gültekin'den CHP'yi karıştıracak iddia! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karnesine bir yenilgi daha yazdıran Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulan Özgür Özel parti içinde liderliğini kanıtlayamazken Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlığı yaptığı artık açık açık dillendirilir oldu. CHP yandaşı Levent Gültekin parti içindeki alevilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderiliş şeklinden rahatsız olduğunu ve 1 Nisan'da kurultay çağrısı yapılacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin türbeye döndüğünü söyleyen Levent Gültekin, "Özgür Özel de bunun farkında olduğu için sıklıkla Kemal beye giderek bağlılıklarını bildiriyor." dedi.

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