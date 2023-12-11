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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 12:35 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 12:39

CHP yandaşı gazetecilerden Özgür Özel ve ekibine yerel tepkisi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetten ders çıkarmayan CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de kapıları kapatmasıyla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimleri için demokrasiden uzak bir karara imza attı. Buna göre CHP, oy garantisi olan 20 ilde ön seçim yapmayacak. Peki adaylar neye göre seçilecek? İşte bu sorunun yanıtı CHP yandaşı Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, CHP’nin torpili engellemek için kurduğu komisyonda bulanan Veli Ağbaba’nın akrabalarının belediye başkan aday adayı olduğunu, Seyit Torun’un ise Kuşadası’nda mevcut başkanla yemek yediğini iddia etti. Portakal’ın iddiasına benzer bir iddia da HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan geldi. Küçükkaya, “Kulağımıza geliyor” diyerek, “Adaylar onun sekreteri bunun sevgilisi olmasın. Kişisel veya grupsal hizipleri bırakınız” dedi.

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