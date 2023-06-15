CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü: Kılıçdaroğlu herkesi oyalıyor

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, seçim sonrası hezimete uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen görüşmeye dair yorumlarda bulundu. Mengü, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na ‘çalışma yapın getirin’ sözlerini “Millet unutur, bu iş yazın da küllenir geçer gider. İşin gazı kaçınca da biz de kaldığımız yerden devam ederiz. Diyor ya, çalışma yapın getirin bana. Bu işi sönümlendirme dilidir CHP’de. Bu hadi canım hadi demek Türkçesiyle. Halk diliyle bu anlama geliyor.” ifadeleriyle değerlendirdi.