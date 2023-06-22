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CHP Sözcüsü Öztrak: “Sayın Özcan’ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik”

CHP Sözcüsü Öztrak: “Sayın Özcan’ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik”
22.06.2023 20:19

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açılamalarda bulundu. Öztrak, daha önce CHP'den istifa eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Öztrak "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik" diye konuştu.

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 81 il başkanı tarafından CHP adına açılama yapılmadığını sadece 4 il başkanının açıklama yaptığını iddia etmesine ilişkin, "Herhalde burada bir yanış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi geniş katılımlı toplantılarda sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da 4 kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bir metin hazırlamış, ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp gurubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamıştır" dedi.

İmamoğlu'nun 'seçim kaybetme tecrübem yok' değerlendirmesine de cevap veren Öztrak, "Seçimi kaybedende de kazanan da her zaman, önde olan partimiz olur" ifadelerini kullandı.

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