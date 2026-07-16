CANLI YAYIN
Geri
Şişli'de boşandığı eşinin evinin önüne geldi: Eski kayınpederine saldırdı

Şişli'de boşandığı eşinin evinin önüne geldi: Eski kayınpederine saldırdı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şişli'de yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşinin evinin önüne motosikletiyle gelen şüpheli, penceredeki eski kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Eski Eşinin Evinin Önüne Geldi

Olay, Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçibaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuk sahibi Talar T., yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.'den boşandı. İddiaya göre Gökhan C., motosikletiyle eski eşinin yaşadığı binanın önüne gelerek o sırada evde bulunan eski kayınpederi Harutyün T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Penceredeki Yaşlı Adama Saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan C., giriş kattaki pencerede duran 67 yaşındaki eski kayınpederi Harutyün T.'ye tekme ve yumruklar atarak saldırdı. Öfkeli şüpheli, saldırının ardından motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı Anı Kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin aileyle yaptığı görüşmede, ailenin savcılığa giderek şüpheliden şikayetçi olacağı öğrenildi. Gökhan C.'nin motosikletiyle sokağa geldiği, aracını park ettikten sonra penceredeki eski kayınpederine saldırdığı ve ardından kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Bursa’da caminin yardım kutusundan 100 bin lira çalındı
Bursa’da caminin yardım kutusundan 100 bin lira çalındı
Samsun’da bebekle uyuşturucu sevkiyatı: 2 şüpheli gözaltında
Samsun’da bebekle uyuşturucu sevkiyatı: 2 şüpheli gözaltında
Terörsüz Türkiye çerçeve yasası detayları belli oldu
Terörsüz Türkiye çerçeve yasası detayları belli oldu
MSB'den S-400 açıklaması
MSB'den S-400 açıklaması

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle