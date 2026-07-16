Şişli'de boşandığı eşinin evinin önüne geldi: Eski kayınpederine saldırdı

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 18:24

Eski Eşinin Evinin Önüne Geldi

Olay, Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçibaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuk sahibi Talar T., yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.'den boşandı. İddiaya göre Gökhan C., motosikletiyle eski eşinin yaşadığı binanın önüne gelerek o sırada evde bulunan eski kayınpederi Harutyün T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Penceredeki Yaşlı Adama Saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan C., giriş kattaki pencerede duran 67 yaşındaki eski kayınpederi Harutyün T.'ye tekme ve yumruklar atarak saldırdı. Öfkeli şüpheli, saldırının ardından motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı Anı Kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin aileyle yaptığı görüşmede, ailenin savcılığa giderek şüpheliden şikayetçi olacağı öğrenildi. Gökhan C.'nin motosikletiyle sokağa geldiği, aracını park ettikten sonra penceredeki eski kayınpederine saldırdığı ve ardından kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.