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Devlet sözünü tuttu! İzmir'de deprem konutları tamamlanıyor! 5 bin 61 konuttan 4 bin 602’si teslim edildi

Devlet sözünü tuttu! İzmir'de deprem konutları tamamlanıyor! 5 bin 61 konuttan 4 bin 602’si teslim edildi
22.06.2023 20:27

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yaptırdığı konutlar bir bir tamamlanıyor. Etap etap ilerleyen projede artık sona gelindi. TOKİ bölgede 5061 konuttan 4062'sini tamamladı. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlardan Tuana Çeltik, "Evi çok beğendik. Büyük, geniş bir ev. Ağır hasar alan evimizden daha güzel oldu. Depremde çok korkmuştuk. Evimiz yıkılmak üzereydi. Deprem sırasında ikizimle evde yalnızdık. Şimdiki evimizde rahat uyuyoruz. Devlet evimizi sağlam yaptırdığı için rahat uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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