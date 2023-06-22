Haberler Güncel Videoları CHP'deki iç savaş şiddetlendi! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na bombardıman

CHP'deki iç savaş şiddetlendi! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na bombardıman

CHP'deki iç savaş şiddetlendi! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na bombardıman
22.06.2023 20:16

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Güncel 01:27
CHP'de kavga alevleniyor!...
Güncel 02:24
SON DAKİKA | Bakan...
Güncel 02:07
CHP'de Tunç Soyer de kazan...
Güncel 01:51
ABD Büyükelçisi Jeffry...
Güncel 00:16
CHP yandaşı Saymaz gerçeği...
Güncel 02:37
Bakan Koca’dan depremde göçük...
Güncel 03:56
Londra'da kritik zirve! Fidan...
Güncel 01:19
Gurbetçiler memleket yolunda!
Güncel 01:29
Türkeş'in otomobiline gözü...
Güncel 01:00:51
Başkan Erdoğan’dan AK Parti...
Güncel 00:47
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı...

CHP'deki 'değişim' savaşında çatışmalar şiddetlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına imzalattırdığı bildiride Ekrem İmamoğlu hedef alındı. Bildiri üzerine İmamoğlu isyan bayrağını çekip 'değişim' çağrısını yineledi. Söz konusu bildiriyi 81 değil 4 il başkanının imzaladığını iddia eden İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kişişel şov yapma, bizim sayemizde kazandın" imasında bulunarak İmamoğlu'na tepki gösterdi. "CHP’nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz" diyerek CHP'li İBB Başkanı'nı yalanlayan Öztrak, 'mevzuat' vurgusu yaparak İmamoğlu'na 'delege' ayarı verdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA