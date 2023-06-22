CHP'deki iç savaş şiddetlendi! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na bombardıman

CHP'deki 'değişim' savaşında çatışmalar şiddetlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına imzalattırdığı bildiride Ekrem İmamoğlu hedef alındı. Bildiri üzerine İmamoğlu isyan bayrağını çekip 'değişim' çağrısını yineledi. Söz konusu bildiriyi 81 değil 4 il başkanının imzaladığını iddia eden İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. İmamoğlu'nun bu sözlerine CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kişişel şov yapma, bizim sayemizde kazandın" imasında bulunarak İmamoğlu'na tepki gösterdi. "CHP’nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz" diyerek CHP'li İBB Başkanı'nı yalanlayan Öztrak, 'mevzuat' vurgusu yaparak İmamoğlu'na 'delege' ayarı verdi.