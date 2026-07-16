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Ankara'da EGO otobüsünün iş yerine çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı!

Ankara'da EGO otobüsünün iş yerine çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı!

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Ankara Mamak Caddesi'nde meydana gelen, 7 kişinin yaralandığı ve büyük çapta maddi hasarın oluştuğu belediye otobüsü kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir EGO otobüsünün iş yerine çarpmasıyla sonuçlanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan incelemeler sürerken, kazanın gerçekleştiği anlar saniye saniye kaydedildi.

İş Yerine Böyle Girmişti

Mamak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü kontrolden çıkmıştı.7 kişinin yaralandığı ve park halindeki 4 aracın kullanılamaz hale geldiği o kazaya ait görüntüler, çarpmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaza Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydında; otobüsün hızla kaldırıma yöneldiği, park halindeki araçları da önüne katarak iş yerine girdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de anbean kayıtlara yansıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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