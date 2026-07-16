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Iğdır'da sokak ortasında kadınların kavgası: O anlar kamerada

Iğdır'da sokak ortasında kadınların kavgası: O anlar kamerada

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Iğdır'da gece saatlerinde sokak ortasında birbirine giren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kadının kavgası kameraya yansırken, polis kavgaya karışan şüphelilerden birini yakaladı.

Sokak Ortasında Kavga

Olay, gece saatlerinde Iğdır'ın Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi.Taksiden indikten sonra bağırarak çevreyi rahatsız eden ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredekiler Sadece İzledi

Kadınların sokak ortasında birbirine girdiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadınların yanında bulunan ve arkadaşları olduğu tahmin edilen kişilerin kavgayı ayırmak yerine olanı biteni sadece izlemesi dikkat çekti.

Polisten Kaçamadılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden biri polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer iki kadının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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