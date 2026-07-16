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CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı!

CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı!

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CHP MYK toplantısında alınan kararla 8 il başkanı ve bağlı teşkilat yönetimleri daha görevden uzaklaştırıldı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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