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CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı!
CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı!
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 17:44
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CHP MYK toplantısında alınan kararla 8 il başkanı ve bağlı teşkilat yönetimleri daha görevden uzaklaştırıldı.
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