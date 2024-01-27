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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024, 10:41 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024, 10:44

CHP PM'de tasfiye tartışması yaşandı

CHP'de adaylık savaşı tam gaz devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip CHP'nin kalesi görülen İzmir'in adayını belirlemek istemesi ipleri iyice geriyor. Kriz sebebiyle daha önce ertelenen ve dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısından İzmir adayı yine belirlenemedi. Bir bomba da İstanbul'da patladı... Ekrem İmamoğlu kendisine yakın Onursal Adıgüzel'i Ataşehir'e yazınca Battal İlgezdi "Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tasfiye ediliyor" diyerek istifa etti. Öte yandan açıklanan listede PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti tarafından İmamoğlu'na destek karşılığında istenen Adalar ve Esenyurt Belediyelerinin olmaması süren pazarlığı ifşa etti.

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