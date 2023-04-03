RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: "Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarısını yapsın ABD ile ilişkiler düzelir"

CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: "Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarısını yapsın ABD ile ilişkiler düzelir"

CHP - ABD hattındaki seçim pazarlığına CIA de dahil oldu: "Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarısını yapsın ABD ile ilişkiler düzelir"
03.04.2023 19:04 - Son Güncelleme: 03.04.2023 19:05

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2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP - ABD hattındaki 14 Mayıs hazırlıkları da hız kazandı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu önce icazet için ABD'ye gitti, sonra ABD ile Ankara'da kirli bir pazarlık masasına oturdu. Görüşmeye müteakip CHP'den Türkiye - Rusya ilişkilerini hedef alan bir adım geldi, 'Nükleer enerji santrali projeleri iptal edilecek' dendi. CHP - ABD işbirliğine CIA de müdahil oldu. CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na "Verdiğin sözler tut, ABD ile ilişkileri düzelt" baskısında bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu, Amerika'yı memnun etmek için hangi sözler verdi? Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin çıkarlarını ayaklar altına alan adımlarını sizler için deşifre etti.

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