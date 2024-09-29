Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak

“Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi?” milyonlarca kişinin olayla ilgili aklındaki soru bu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen fethi kabir kararıyla Garipoğlu’nun otopsi kayıtları yeniden gündemde. Otopsi raporunda Garipoğlu'ndan alınan kan örneğine ait DNA profilinin anne ve babasıyla uyumlu olduğu aktarılmıştı. 3 Ekim Perşembe günü Garipoğlu’nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve burada uzman ekiplerce incelenerek, Garipoğlu ailesinden alınacak olan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.