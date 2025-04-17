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Büyükçekmece’de olaylı gece: Dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı
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Büyükçekmece’de olaylı gece: Dur ihtarına uymayan motosikletli şahıslar polise ateş açtı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:21:09

İstanbul Büyükçekmece’de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş ederek kaçtı. Büyükçekmece Mimaroba Mahallesinde gece saatlerinde iddiaya göre polis ekipleri şüphelendikleri motosikletli şahısları durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş etti. Şahıslar daha sonra motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası özel harekat polisleri ve çok resmi ekip olay yerine geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliler ile ilg

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