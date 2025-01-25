Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bolu Belediyesi, otelde 8 yangın kusuru tespit etmesine rağmen eksiklikleri bildirmedi. Aynı gün otelin altında kafe/restoran için yapılan yeni başvuruya "yangına uygundur" belgesi yine Bolu Belediyesi tarafından verildi. Belediy Başkanı Tanju Özcan tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair itiraf gibi bir açıklama yaptı."'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" diyen Tanju Özcan, "Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." ifadeleriyle suçun örtbas edildiğini itiraf etti.