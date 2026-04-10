İstanbul’da nisan sürprizi: Avrupa Yakası’nı aniden bastıran dolu vurdu
Nisan güneşine güvenerek dışarı çıkan İstanbulluları gafil avlayan şiddetli dolu yağışı, yerini kısa süre sonra yer yer kuvvetli sağanağa bıraktı. Trafikteki sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği, yayaların ise sığınacak yer aradığı o anlar saniye saniye kameralara yansırken, Meteoroloji’nin uyarılarının ardından gelen bu ani hava değişimi kentin birçok noktasında kartpostallık görüntüler kadar zor anlar da yaşattı.